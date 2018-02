Carro cai de balsa em rio, no interior de SP; dois mortos O motorista Claudinei Leão, de 38 anos, residente em Bauru, e o marinheiro Sérgio Fernandes, 45 anos, morreram quando um automóvel Escort caiu dentro do Rio Tietê, ao entrar na balsa que faz o transporte de veículos entre Itaju e Arealva. Segundo testemunhas, Claudinei dormia dentro do veículo à espera da balsa e, ao ser acordado para conduzir o carro para dentro da embarcação, deu a partida e não parou, atravessando a balsa e caindo dentro do rio, depois de partir um cabo de aço. O motorista conseguiu sair do carro e se debateu na água. Tripulantes da balsa jogaram bóias, mas ele não conseguiu agarrá-las. Diante da situação, Fernandes pulou na água na tentativa de socorrê-lo, mas foi agarrado pelo motorista, e ambos afundaram. Bombeiros de Jaú retiraram o automóvel pela manhã, e só conseguiram localizar os corpos por volta das 16 horas. Ambos estavam distantes 60 metros da margem, a 12 metros da superfície.