Carro cai em ribanceira e 2 morrem na Rodovia Mogi-Bertioga Duas pessoas morreram às 21h30 de ontem após um Monza branco, placas BTL 4647, de Mogi das Cruzes, cair em uma ribanceira de 30 metros de altura em um trecho de serra no quilômetro 84,9 da Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98), em Bertioga, litoral norte paulista. O condutor do veículo não teria conseguido fazer uma curva fechada. Ocupavam o Monza o soldado Denilson Braga, de 28 anos, lotado na 3ª Companhia do 17º Batalhão, e um colega, identificado como Rubens Domingos Rodrigues, de 26 anos. O carro foi retirado da ribanceira durante a madrugada e, segundo a polícia, os dois ocupantes não chegaram a ser socorridos.