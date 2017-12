Carro cai na Guanabara e 2 ficam feridos Duas pessoas ficaram feridas quando o carro em que estavam caiu na Baía de Guanabara ontem por volta das 7h20. Nadja Arantes, de 36 anos, perdeu o controle do carro na Rodovia Niterói-Manilha e despencou de uma altura de 3 metros. Ela estava com João Batista, de 66 anos. Eles foram levados ao hospital e liberados no fim da tarde.