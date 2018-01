Carro cai no Rio Maracanã e fere cinco pessoas Um carro com cinco pessoas capotou e caiu no Rio Maracanã, próximo ao estádio Mário Filho, o Maracanã, na noite de hoje. Os cinco passageiros, ainda não identificados, ficaram feridos e foram levados por duas ambulâncias do Corpo de Bombeiros ao Hospital do Andaraí, na Zona Norte da cidade.