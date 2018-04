Carro capota após bater em caminhão na Marginal do Tietê

Duas pessoas ficaram feridas após o carro onde estavam capotar, na Marginal do Tietê, no começo da tarde deste sábado, 26. O acidente aconteceu por volta das 12h15, na pista local sentido Ayrton Senna. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o veículo bateu na traseira de um caminhão, próximo à Ponte Velha Fepasa, e acabou capotando. Duas pessoas ficaram feridas. Uma delas foi socorrida pelo corpo de bombeiros e levada para o Hospital São Camilo. A outra foi socorrida pela Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Por conta do acidente, a pista ficou interditada parcialmente, causando um congestionamento de quase dois quilômetros, que seguia até a ponte da Anhangüera.