Carro capota e fere 4 na zona leste Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente na Avenida Professor Luís Inácio de Anhaia Melo, altura do número 5.721, na zona leste de São Paulo. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta da 1h30 de ontem, o motorista perdeu o controle do veículo, bateu em uma árvore e capotou . As vítimas foram levadas aos prontos-socorros de Heliópolis e Tatuapé.