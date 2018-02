Carro com criança de 5 anos dentro é furtado O casal Sheyla Carvalho, de 23 anos, e Thiago Ferreira, de 21, deixou o filho de 5 anos dormindo no banco traseiro do Monza preto da família na madrugada de ontem, enquanto socorriam uma parente num hospital do Grajaú, zona sul de SP. O carro acabou furtado, mas foi encontrado pela PM em um matagal em Parelheiros, também na zona sul, a cerca de 20 km do hospital. As janelas estavam entreabertas e o menino dormia tranqüilamente. Nada foi levado.