Carro com duas pessoas cai na margem do Rio Tietê em SP Um carro com duas pessoas caiu na margem no Rio Tietê, no início da tarde desta sexta-feira, 09, na pista expressa da Marginal do Tietê, na altura da Ponte Nova Fepasa, sentido da Rodovia Rodovia Castelo Branco, zona oeste da cidade. De acordo com o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), os ocupantes foram resgatados e não sofreram ferimentos. Conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a pista expressa não ficou interditada, mas houve lentidão nas proximidades por causa da curiosidade dos motoristas. Não havia detalhes sobre o acidente Na Avenida de Maio, os motoristas enfrentaram trânsito complicado no final da manhã, no sentido zona sul, devido a um acidente, ocorrido por volta das 11h15. Não houve feridos. Um veículo capotou na via, próximo ao Viaduto Pedroso, no bairro da Liberdade, na pista em direção ao Aeroporto de Congonhas. Como o veículo ocupou a faixa da esquerda da avenida, o tráfego ficou lento nas proximidades.