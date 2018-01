Carro da Porto da Pedra trava na concentração

O carro abre alas da Porto da Pedra (Alegria, Alegria, O Teatro Kabuki Chegou) apresentou um problema na concentração. As rodas travaram, técnicos da escola estão tentando o conserto. Veja Também: Censurada, Viradouro promete 'arrepiar' Saiba como foram os desfiles em SP no 2º dia Saiba como foram os desfiles em SP no 1º dia Veja as melhores imagens dos desfiles em SP Qual escola de samba será campeã em SP? Qual escola de samba será campeã no Rio? Tudo sobre as escolas de SP e os sambas Tudo sobre as escolas do Rio e os sambas As melhores imagens do Carnaval pelo Brasil A escola de São Gonçalo vai apresentar o enredo sobre os 100 anos da imigração japonesa. Cerca de mil e 100 japoneses desfilam na escola. A São Clemente entrou na Sapucaí por volta das 21 horas deste domingo, 3, dando início aos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro. A escola leva à avenida o enredo O Clemente João VI no Rio: A redescoberta do Brasil. A favorita é a Beija-Flor de Nilópolis, escola que ganhou quatro títulos nos últimos cinco anos do carnaval carioca. Antes das escolas de samba do Grupo Especial, as escolas do Grupo de Acesso passaram pela avenida do samba. Império Serrano e Caprichosos de Pilares - escolas que já fizeram parte do Grupo Especial - se apresentaram neste domingo. São Clemente, Mocidade e Imperatriz Leopoldinense falam dos 200 anos da chegada de d. João VI ao Rio; a Mangueira canta o centenário do frevo; a Porto da Pedra, outro aniversário: os cem anos de imigração japonesa no País. A atual campeã, Beija-Flor, viaja até Macapá (Amapá), para redescobrir o Brasil.