Carro de Amado Batista pega fogo em rodovia de Goiás

Um Mercedes conversível, do cantor Amado Batista, pegou fogo por volta das 15 horas deste domingo, 17, na Rodovia BR-060, em Anápolis, Goiás.

Segundo informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal, o veículo saiu da pista e pegou fogo, na altura do km 103, entre Teresópolis de Goiás e Anápolis.

Cerca de 70% do veículo foi destruído. Quando a PRF chegou ao local, os bombeiros já haviam controlado o fogo. Não foi encontrado o motorista do carro, que está em nome do cantor. Não há informações sobre quem dirigia o carro.

Morte.

Acidente

Um acidente na Rodovia BR-153, na região de Jaraguá, deixou um morto e um gravemente ferido na tarde de hoje. Por volta das 15 horas, um veículo Corsa saiu da pista, capotando em seguida, na altura do km 367.

O motorista Sebastião Coelho de Magalhães, de 55 anos, teve ferimentos graves e foi levado para o hospital de Jaraguá. A passageira Ana Estela da Silva Magalhães, de 52 anos, morreu no local.