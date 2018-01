Carro de som atropela 20 no norte fluminense Um carro de som se descontrolou e atropelou mais de 20 pessoas no sábado de carnaval em São João da Barra, no norte Fluminense. As vítimas sofreram ferimentos leves. O motorista ficou com medo e fugiu. O caso foi registrado na 145ª Delegacia de Polícia. Este não é o primeiro acidente com carros de desfile neste carnaval. No Cordão da Bola Preta, sábado, no Rio, um aposentado caiu do carro de som e sofreu traumatismo craniano. Em Manaus, um folião morreu eletrocutado ao empurrar um carro alegórico ao fim do desfile. Um cabo de alta voltagem teria encostado no veículo. O acidente feriu mais cinco pessoas. Em Porto Velho, Rondônia, duas pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas, durante a apresentação da Banda "Vai Quem Quer". Um caminhão levando o trio elétrico tombou na avenida Carlos Gomes com a rua Tenreiro Aranha, no centro da cidade, onde mais de 60 mil pessoas acompanhavam o desfile.