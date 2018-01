Carro de subprefeito é achado

As cerca de 2 toneladas de produtos roubados na madrugada de domingo do depósito da Subprefeitura da Mooca, na Rua Jaibarás, zona leste, não haviam sido recuperadas até ontem à noite. De manhã, a Polícia Civil encontrou o automóvel Polo que é alugado pela subprefeitura e usado pelo subprefeito Eduardo Odloak, em Carapicuíba, na região metropolitana. O município fica distante mais de 30 quilômetros do local do roubo. Para Odloak, o crime foi uma tentativa de inibir a fiscalização. "Vinte pessoas agindo em quatro caminhões é uma coisa organizada, que assusta. Mas o que eles roubaram é nada. Se vender tudo para dividir entre os 20, vai dar uma miséria. Acho que é muito mais uma tentativa de inibir ou desestimular a ação fiscalizatória." No total, 95 toneladas estão guardadas na Rua Jaibarás. "Pedimos reforço no policiamento", disse Odloak. "E vamos ver se tem produto que já saiu do prazo para retirada. A idéia é colocar para destruição. Pretendo dar fim a tudo nesta semana." Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o inquérito deixou ontem o 8º Distrito Policial, no Brás, e passou para o Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia Seccional, no centro. Quatro funcionários da subprefeitura já foram ouvidos.