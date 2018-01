Carro desaparece em cratera aberta em pista A forte chuva que caiu sobre Fernando Prestes, na região de Ribeirão Preto, na madrugada de ontem, causou a abertura de uma cratera na estrada vicinal de acesso ao distrito de Agulha, ao lado do km 348 da Rodovia Washington Luís. O incidente ocorreu por volta de 4h30 e os moradores do distrito tentaram impedir que veículos passassem por ali, colocando galhos na pista. Uma Saveiro acabou passando e caiu no buraco. Até o início da tarde de ontem os bombeiros não tinham localizado o carro - não se sabe quantas pessoas estariam dentro dele.