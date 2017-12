Carro desgovernado atropela quatro no Rio

Um carro desgovernado atropelou quatro pessoas no início da tarde deste sábado, 30, ao invadir o restaurante Marquês Gourmet, na rua Marquês de Abrantes, no Flamengo, zona sul do Rio. Três feridos foram encaminhados ao Hospital Miguel Couto, também na zona sul, e outra vítima, em estado mais grave, foi levada para o Hospital Souza Aguiar. Segundo testemunhas, o veículo seria um jipe azul da marca Suzuki, que era conduzido por uma senhora, acompanhada de uma criança. Até o meio da tarde, a polícia não forneceu nenhuma informação sobre a identidade da motorista. Uma das vítimas, a bióloga Juliana Peixoto Marques, de 34 anos, estava almoçando com sua filha Maria Luiza, de 4 anos, e sua mãe, Kátia. Ela foi encaminhada para o Miguel Couto com suspeita de fratura no braço. A irmã de Juliana, Paula Peixoto Costa Marques, chegou ao local instantes depois do atropelamento e conta que Juliana foi arrastada pelo veículo. "A minha irmã está aguardando um exame de raio X para ver se teve fratura no braço. Ela está bem, mas muito nervosa", relatou Paula.