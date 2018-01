Carro desgovernado mata mãe e filho em SP; polícia procura motorista Mãe e filho morreram atropelados, às 22h30 de quarta-feira, quando se preparavam para atravessar a Rua Marcos Arruda, na altura do nº 76, no bairro do Catumbi, região centro-leste da capital paulista. Segundo a polícia, Maria das Dores Ribeiro Lopes, de 32 anos, e o filho dela, Kaíque Ribeiro Lopes de Lima, de 5 anos, foram atingidos por um Escort placas CCQ 7036/SP. Desgovernado, o carro atingiu dois outros veículos antes de subir na calçada e atropelar a mulher e criança. Mesmo encaminhados ao pronto-socorro do Tatuapé por uma equipe dos bombeiros, mãe e filho não resistiram. Dentro do carro, que está em nome de Jonas David, os policiais encontraram várias latas de cerveja, o que leva a polícia a acreditar que o motorista estava alcoolizado. Segundo a PM, Jonas David possui antecedentes criminais, um deles por tráfico. Ainda não se sabe se foi o próprio dono do carro que matou as duas pessoas. O caso foi registrado no 12º Distrito Policial, do Pari.