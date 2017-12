Carro-forte é assaltado no Consulado dos EUA Um assalto pegou de surpresa, nesta segunda-feira, a segurança do Consulado dos Estados Unidos, na Rua Tomas de Loney, no Brooklin, zona sul de São Paulo. Dois homens em uma motocicleta dominaram os dois seguranças da Protege que transportavam R$ 13.200,00 do consulado norte-americano a uma agência bancária. Eram 17h20. Os criminosos pegaram o malote com o dinheiro e fugiram, depois de balearem um dos seguranças na mão. O Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) foi chamado, mas não conseguiu localizar os bandidos. O segurança, levado para um hospital, foi medicado e teve alta. O caso foi registrado pelo 96.º Distrito Policial.