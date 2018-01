Carro invade calçada, atropela 6 crianças e mata 1

Um carro desgovernado atropelou seis crianças no Jardim Esplanada, em Itatiba, no interior de São Paulo, na segunda-feira, 21. Uma das crianças morreu.

De acordo com a polícia, as crianças foram atropeladas em frente de casa, quando brincavam na calçada. Na delegacia, a motorista disse que perdeu o controle da direção depois que uma das crianças atravessou a rua correndo.

Uma delas foi levada para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. A mulher que dirigia o veículo não permaneceu no local do acidente por medo de ser linchada. As outras cinco crianças foram liberadas do hospital após passarem por exames.