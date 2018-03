Carro na contramão bate na Anhanguera Um veículo utilitário Pampa, trafegando na contramão em plena Via Anhanguera, causou um acidente com três vítimas, no primeiro minuto de ontem, na altura do km 305, em Ribeirão Preto. O motorista passou em frente da base da Polícia Rodoviária na contramão, no sentido capital-interior. Cerca de 700 metros depois, bateu de frente com um caminhão, cujo motorista teve apenas ferimentos leves. O homem que guiava o utilitário e o passageiro sofreram ferimentos graves e foram levados à Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas. Os nomes não foram divulgados.