RIO - Um gol branco pegou fogo na pista da direta da Avenida Brasil, uma das principais vias de ligação da Baixada Fluminense e das zonas norte e oeste com o centro do Rio, e deixou o trânsito completamente interditado. O carro está na frente do Instituto Nacional Traumatologia e Ortopedia (INTO), no acesso a Avenida Francisco Bicalho, próximo à rodoviária. Não há informações sobre feridos.