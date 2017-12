Carro bate em garagem de prédio e fica suspenso a 9 metros do chão

O Corpo de Bombeiros de Vitória (ES) atendeu a uma ocorrência pouco comum na manhã desta sexta-feira, 14. Por volta das 6 horas da manhã, uma equipe de resgate socorreu o motorista Wesley Xavier Crispim, que perdeu o controle de seu carro na garagem do edifício onde reside, no bairro de Colatina Velha. Parte do veículo atravessou a parede do prédio e ficou perigosamente pendurado para o lado de fora, a uma altura de aproximadamente nove metros do chão. Utilizando cabos de aço, os bombeiros estabilizaram o automóvel e conseguiram tirar a vítima sem nenhuma lesão.