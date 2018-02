Carros alegóricos chegam ao Sambódromo nesta quarta-feira Duas escolas de samba devem começar a levar seus carros alegóricos ao Sambódromo de São Paulo a partir desta quarta-feira. A Acadêmicos do Tucuruvi e a Nenê de Vila Matilde fazem o transporte durante a noite. A agitação das escolas de samba paulistanas começam no sábado, a Mancha Verde, a Camisa Verde e Branco, a Gaviões da Fiel e a Unidos de São Lucas fazem festas pela cidade. A primeira traz Lecy Brandão para show em sua festa do Havaí, na Cachaçaria Pompéia. A Camisa Verde e Branco junta a bateria Furiosa com as escolas Nenê da Vila Matilde e Vai-Vai na Barra Funda. A Gaviões reúne vários grupos e sua bateria para a Festa do Chopp, no Bom Retiro. A Unidos de São Lucas faz a festa da cerveja no Parque São Lucas. O carnaval de rua da União das Escolas de Samba Paulistanas (Uesp) vai do dia 18 ao 20, com 21 blocos. Cada um conta com cerca de 600 componentes, quantidade mínima para participar da disputa. Nos dois primeiros dias, a festa será na Vila Maria, zona norte. No dia 20, a partir das 18 horas, o grupo especial dos blocos farreia no sambódromo, no Anhembi.