Carros alegóricos de seis escolas já estão no Anhembi Cerca de quinze carros alegóricos de seis das 16 escolas de samba do grupo especial de São Paulo já estão estacionados no sambódromo do Anhembi, onde acontecem os desfiles no próximo fim de semana, nos dias 24 e 25. O carro "Uma Nova Era", da escola Unidos de Vila Maria, foi o primeiro a ser montado no sambódromo, na última sexta-feira. Durante o fim de semana, outros carros foram levados até o Anhembi. Por volta das cinco horas desta manhã, o transporte dos carros se intensificou e chegou a prejudicar o trânsito nas imediações do sambódromo, perto da ponte da Casa Verde e da Avenida Olavo Fontoura. Além da Unidos de Vila Maria, Mocidade Alegre, Gaviões da Fiel, Império de Casa Verde, Unidos do Peruche e Acadêmicos do Tucuruvi já levaram alegorias para a concentração do sambódromo.