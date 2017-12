Carros poderão usar corredor na madrugada e fins de semana A Secretaria Municipal de Transportes publicará neste sábado, 31, duas portarias no Diário Oficial da Capital. As portarias estabelecem a renovação, até 31 de outubro deste ano, para que táxis e veículos de passeio utilizem os corredores de ônibus de São Paulo. A autorização hoje em vigência expira nesta próxima segunda-feira, 02 de abril. A Portaria 55/07 renova a autorização para a circulação de táxis, sem restrição de horário, desde que estejam com um ou mais passageiros. A portaria também adverte que, para usufruir desse direito, os veículos não poderão ter películas de escurecimento dos vidros. Já a Portaria 56/07 permite o uso dos corredores por veículos particulares de passageiro nos finais de semana, feriados e diariamente durante as madrugadas, desde que respeitados os horários. Para os finais de semana a permissão vale das 15 horas de sábado até às 4 horas de segunda-feira. Nos feriados está liberada a circulação da zero hora às 4 horas do dia seguinte ao feriado. Em dias normais, os veículos poderão trafegar pelos corredores no período das 23 às 4 horas. Entre os corredores de ônibus que abrangem as duas portarias estão os de Pirituba/Lapa/Centro; Campo Limpo/Rebouças/Centro; Santo Amaro/Nove de Julho/Centro e outros seis corredores. A autorização para o uso dos corredores por táxis e, ainda, veículos de passeio em determinados períodos foi determinada pela primeira vez em 15 de agosto de 2005 e, desde então, sua renovação tem sido feita sistematicamente. Segundo a Secretaria de Transportes, as avaliações técnicas sobre a circulação desses veículos demonstram que as autorizações não prejudicam a operação do transporte coletivo.