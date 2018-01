Carros roubados podem ficar isentos de IPVA A Assembléia Legislativa de São Paulo aprovou ontem projeto que prevê a isenção do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para carros roubados. O projeto foi enviada à Assembléia pelo governador José Serra (PSDB). Se for sancionado, o governo deixará de arrecadar R$ 24 milhões por ano.