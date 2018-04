Carta de líder das Farc abriu Foro de São Paulo em 1990 O PT nunca fica à vontade quando se fala de seu envolvimento com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Os laços entre o partido e o grupo guerrilheiro ficaram claros em 1990, quando foi criado o Foro de São Paulo por iniciativa de Luiz Inácio Lula da Silva, depois de encontro com o então presidente cubano, Fidel Castro, que falou da necessidade de se promover encontros de partidos e organizações de esquerda na América Latina. Uma carta do então líder das Farc, Pedro Antonio Marín, conhecido como Manuel Marulanda ou Tirofijo, foi lida na abertura do evento.