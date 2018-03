Carta do PT pede a empresários doação para a campanha

O primeiro modelo se destina a empresas que doaram para a campanha da reeleição, em 2006. O segundo tipo é para as que foram procuradas, mas se recusaram a contribuir e o terceiro, para novas companhias.

O PT enviará as cartas para 385 empresas e espera arrecadar R$ 157 milhões. Nos textos, redigidos com ajuda do marqueteiro João Santana, Dilma é definida como "candidata à sucessão do presidente Lula para dar continuidade à transformação do País que ele iniciou". O último parágrafo diz: "Contribuir para o processo eleitoral é uma forma concreta de o dirigente empresarial influenciar no aprimoramento da política".