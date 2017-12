Cartas Preservação de edifícios Um prédio na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, número 1.609, na Bela Vista, está em completo estado de abandono e adiantado processo de deterioração, com sacadas, beirais, balaústres, janelas e telhados ameaçando ruir a qualquer momento. Caso isso ocorra, o resultado terá conseqüências desastrosas e fatais. No local transita grande número de pessoas. Em vez de lamentarmos o fato depois de ocorrido, seria bom que as autoridades se antecipassem e tomassem medidas urgentes. WALTER D. MARTINS São Paulo O subprefeito da Sé, Amauri Luiz Patorello, informou que há um processo autorizando o restauro do imóvel, que é tombado pelo Patrimônio Histórico, o que depende da disponibilidade financeira do proprietário. Enquanto o restauro não for executado, o dono foi orientado a isolar o prédio com redes de proteção para prevenir acidentes e não comprometer a passagem dos pedestres. INFORME-SE: O tombamento tem por objetivo preservar bens culturais de valor histórico, cultural, arquitetônico e ambiental, impedindo que venham a ser demolidos, destruídos ou mutilados. O proprietário sofrerá punição se demolir ou descaracterizar um bem tombado. Ele fica obrigado a reconstruí-lo ou restaurá-lo à sua custa e conforme as diretrizes do Departamento de Patrimônio Histórico. Haverá multa de 1% do valor venal por dia até o início da reconstrução ou restauração do imóvel. Há os seguintes incentivos fiscais: Lei Municipal de Incentivo à Cultura; Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria de Estado da Cultura; e a Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura. Descaso em perícia A sra. Antonieta C. Lacerda Oliveira está internada na Casa de Repouso Pétala Dourada, na Avenida Eliseu Almeida, no Butantã. Ela sofreu um grave acidente vascular cerebral e tem câncer nos pulmões. Munida de todos os documentos necessários e atestados médicos, sua filha foi ao Posto Pinheiros do INSS para pedir perícia médica no local onde sua mãe vive para que possa receber o benefício a que tem direito - necessário para sua subsistência. Após voltar várias vezes ao posto, esperar horas na fila, marcou a perícia para o dia 29/9. Mas o médico não compareceu. Retornou e a atendente respondeu que não havia data para outra perícia. É assim que são tratadas as pessoas que contribuíram anos para a Previdência Social? JOÃO C. ABUTARA NETTO São Paulo O INSS esclarece que a sra. Antonieta passou por perícia médica em 7 de novembro e teve seu auxílio-doença concedido em 10/11, retroativamente a 1.º de setembro. Em aproximadamente 20 dias, a segurada receberá a carta de concessão do benefício com a indicação da data de validade do crédito e do banco que efetuará o pagamento. Quanto às remarcações das datas para a perícia médica domiciliar, o INSS esclarece que o atraso foi motivado por problemas na agenda do perito médico. MAGALI LEME, da Assessoria de Comunicação Social do INSS-SP Em relação à carta da sra. Maria Moudatsous, sobre o córrego da Macumba (Esgoto a céu aberto, 4/11), a Subprefeitura de Santo Amaro informa que realiza poda do mato nas suas margens, assim como a limpeza manual dos detritos. Há um projeto básico aguardando recurso, mas ainda não faz parte da lista de obras futuras. Para minimizar os transtornos causados pelos mosquitos, será feita solicitação à Vigilância Ambiental, que deverá enviar um agente de zoonoses para investigar o foco larvário. Se necessário, será aplicada de larvicida ou adultucida. Em relação aos ratos, o local vai ser vasculhado em busca de tocas ou sinais de roedores. A leitora contesta: O córrego existe há mais de 15 anos e só agora existe um "projeto básico aguardando recurso"? E nem faz parte da lista de obras futuras! É um absurdo! Isso significa que a Prefeitura nunca canalizará o córrego! Essas medidas paliativas não minimizam os transtornos dos moradores! MARIA MOUDATSOUS Congonhas só piora Depois do acidente da TAM, o Aeroporto de Congonhas parecia que seria destinado a outros fins. O ministro da Defesa, Nelson Jobim, anunciou que diminuiria o movimento em Congonhas e faria outro aeroporto para as conexões. Passou algum tempo e o problema piorou. O movimento do aeroporto é grande, com avião passando de domingo a domingo, de dois em dois minutos. Li sobre a ampliação das pistas. Esse aeroporto perturba milhares de pessoas e põe em risco todos a sua volta. O senhor é ministro da Defesa de quem? Da TAM, da Gol ou dos que vivem em São Paulo e pagam seus impostos? JOÃO BRAULIO JUNQUEIRA NETTO São Paulo