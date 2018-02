Cartas Incompetência ou má-fé? Há cerca de dois meses as cabines de recarga do Bilhete Único e do Cartão Fidelidade localizadas nas Estações do Metrô Ana Rosa e Vila Madalena deixaram de aceitar cartão de débito bancário. Para recarregar, só em dinheiro, o que deve facilitar a ação de assaltantes. Será isso o fruto de mera incompetência ou de franca má-fé? Reclamei na SPTrans municipal e a funcionária disse que o problema foi provocado pelo Metrô (estadual). Na Ouvidoria do Metrô, responderam-me que a reclamação deveria ser dirigida à SPTrans (o que me parece evidente). De quem é a (in)competência pela criação do problema e, sobretudo, por sua solução? ANDRÉ ARON São Paulo O assessor de Comunicação Social da SPTrans, Marco Siqueira, esclarece que as redes que realizam recarga do Bilhete Único têm liberdade para escolher os meios de pagamento e que essa opção não é disciplinada pela SPTrans. O que é regulado é a venda do crédito. Nas estações de Metrô, onde há cabines da Rede Planetek/Pague Express, pode-se efetuar o pagamento com cartão de débito. Eventuais problemas devem ser apurados com essas redes. A SPTrans entende que o cidadão não é prejudicado pelo fato de existirem no total 6 mil postos de recarga espalhados pela cidade, incluindo casas lotéricas. A listagem completa está em www.sptrans.com.br. O leitor contesta: A SPTrans, em sua resposta, foge à responsabilidade, pois cabe a ela exigir dos prestadores de serviço que facilitem, por meio de serviços modernos e adequados de venda de créditos, a recarga dos bilhetes e o transporte dos cidadãos que usam o Cartão Fidelidade e o Bilhete Único para pagar o Metrô. Nas mãos da Justiça Na quadra vizinha onde moro há um grave problema com barulho, que começa por volta das 20 horas e vai até 1h30 da manhã, isso durante a semana, piorando nos fins de semana. Tocam em alto volume música ao vivo, usam também alto falantes e microfone. Há gritaria, bagunça e algazarra todos os dias. A situação é insuportável. Tendo em vista esse problema, resolvi fazer uma denúncia ao Programa de Silêncio Urbano (Psiu), mas não fui atendido. Eles apenas abriram quatro protocolos. Fiz também inúmeras ligações à Polícia Militar. Já que nada funcionou, solicito uma análise da situação de regularidade do estabelecimento. A quadra a que me refiro fica na Av. Giovani Gronchi n.º 3.260 e o local se chama High Soccer. RENATO VOLPE MELLO São Paulo O secretário das Subprefeituras, Andrea Matarazzo, informou que o Psiu já realizou diversas vistorias no local e interditou o estabelecimento em 18 de novembro. Entretanto, os proprietários da High Soccer possuem uma liminar concedida pela Justiça para que a Prefeitura não interdite o local até o julgamento final do processo. Dessa maneira, embora eu concorde que seja um absurdo o local funcionar sem respeitar a vizinhança, a subprefeitura fica de mãos atadas até que a Justiça se pronuncie, caso contrário estaríamos desrespeitando-a. O leitor contesta: Agradeço o contato do senhor, mas, infelizmente, isso é muito pouco.Inspeção de veículos Concordo com a carta do leitor sr. Hartogs, Camicases nas ruas (27/11). De fato, há imensa quantidade de veículos com pneus carecas, sem freio, com carroceria caindo aos pedaços e ainda contribuindo em larga escala com a degradação do tráfego, do meio ambiente e desrespeitando os c cidadãos que pagam IPVA. RAFAEL FERNANDES MARCONDES São José dos Campos Sem linha e sem solução Fiquei mais de dez dias sem sinal de telefonia e internet da NET. Depois de muitas e infrutíferas tentativas de contato com a central telefônica, finalmente meu filho conseguiu ser atendido. No final da tarde um técnico esteve em casa à procura de defeito interno. Saiu dizendo que o problema estava na rede externa e que o passaria para o setor que poderia resolvê-lo . Mas continuei sem sinal. No 4004-1222 há gravação dizendo que "técnicos estão trabalhando para resolver o problema". Durante esse período, recebi pelo menos três ligações de telemarketing oferecendo outros serviços. NEVINO ANTONIO ROCCO São Bernardo do Campo A NET informa ter entrado em contato com o cliente e agendado uma visita técnica no dia 26/11 para verificar os problemas relatados. O leitor contesta: De fato, agendaram visita entre 16 e 19 horas, mas passou das 19 horas e não apareceu ninguém. Estou utilizando o Speedy, porque a NET não restabeleceu o sinal. Os problemas começaram no dia 4 de novembro. É um absurdo!