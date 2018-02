Cartas Perigo na vizinhança O site da Prefeitura sempre apresenta a mensagem de erro do servidor e nunca sou atendido no 156 - sempre fico esperando no telefone. No dia 1.º de dezembro tentei informar sobre a queda do forro do telhado da casa localizada na Rua Júlia Della Casa Paula, n.º 213, casa 58, na Vila Mariana. Ele destruiu dois carros, arrancou a tubulação da calha na casa 56, a fiação elétrica, telefônica e a ligação de TV a cabo das casas 58 e 60. O estado de conservação dessa casa é precário e alguém poderia ter morrido com o acidente. Aparentemente, as madeiras que sustentavam o forro e o telhado estavam podres. Há rachaduras enormes na parte de trás da casa, e o muro, que dá para um prédio, pode cair a qualquer momento. Como as casas são geminadas, os imóveis vizinhos, que acabaram de passar por reformas, podem ser afetados por esse imóvel. SIDNEY HARASAWA São Paulo O assessor de Imprensa da Secretaria de Gestão, Eliel Cardoso, informa que o sr. Harasawa foi orientado a comparecer à Subprefeitura de Vila Mariana, onde sua solicitação teria de ser efetivada. Esclarece que a equipe técnica responsável pelo suporte do Sistema de Atendimento ao Cidadão (SAC) da secretaria realizou várias simulações, concluídas com sucesso, e que há mais duas possibilidades para o cadastramento no site (assuntos Edificação e Vistoria). Para essas possibilidades, o cadastramento foi realizado também de forma satisfatória, diz. Acrescenta ainda que, da maneira como foi descrito pelo leitor, o erro apresentado pode ter origens diversas, como problemas no provedor de acesso à internet ou oscilação da rede de transmissão de dados. Pedestre tem de correr É impossível atravessar a rua no cruzamento da Haddock Lobo com a Luís Coelho. Não há farol nem prioridade para pedestres. O farol só abre e fecha para os carros. Um dia, um agente da CET estava no cruzamento, mas nem se importou com quem tentava atravessar. Eu e várias pessoas ficamos mais de cinco minutos para conseguir atravessar, e tivemos de fazê-lo na frente dos carros, pedindo para eles pararem. Espero que o órgão responsável coloque um farol ou sinalização eficiente para a travessia dos pedestres. VANESSA DE LIMA São Paulo A CET esclarece que os tempos dos semáforos do cruzamento das Ruas Haddock Lobo e Luís Coelho foram estipulados com base em critérios técnicos, que garantem a uniformidade da sinalização, considerando os fatores segurança, fluidez e acessibilidade. Caso fosse implantado estágio maior para a travessia de pedestres, haveria significativo impacto na fluidez do trânsito na região. A leitora contesta: Entendi muito bem a idéia do fluxo de carros na região. Pena que a CET não entende que o fluxo e o ir-e-vir do cidadão também existem. Acredito que segurança tanto tem de haver para o motorista quanto para o pedestre.Talvez a solução seja eu usar o carro, assim serei mais respeitada. Assaltos freqüentes Moramos nas cercanias do Metrô Vila Madalena e há alguns meses ocorrem assaltos quase diários à tarde. A polícia já foi contatada diversas vezes, mas não tomou providências. Diversos porteiros da região são testemunhas. Os criminosos, ao entardecer, chegam de motocicleta e pedem a bolsa das vítimas. Solicitamos urgentemente que as medidas necessárias sejam tomadas. MARIANA SÉRVULO, HELENA MINASSE e TICIANA MESQUITA São Paulo A Polícia Militar do Estado de São Paulo informa que estão sendo adotadas as medidas preventivas mais adequadas à região, pela 1.ª Companhia do 23.º Batalhão, por meio de programas de policiamento, com destaque para o Radiopatrulhamento, Força Tática, Policiamento Comunitário e Rondas com Motocicleta (Rocam). Revisão do INSS Desde que fui convocado pelo INSS a comparecer em sua agência em Campinas, a fim de tratar de reajuste da aposentadoria, nem consigo mais dormir direito por saber que, após revisão, alguns amigos meus foram cortados em grande porcentagem do benefício. Tenho 86 anos, já ultrapassei a média dos brasileiros, mas, infelizmente, tenho câncer de próstata e também operei a perna direita. Que estratégia é essa do INSS? O INSS tem em seu poder todos os dados dos aposentados, por que essa convocação? Devo ser chamado neste mês pelo INSS. Não seria preferível aguardar por mais um ou dois anos, "quando o meu final" estaria bem próximo? É justo, legal e imprescindível para a sobrevivência do INSS? FRANCISCO DE ASSIS RODARTE Campinas