Cartas Carta 19.006 Serviço de luz em S. Bernardo O sistema de reparo da iluminação pública não atendeu meus pedidos de conserto na Praça Ibrahim de Almeida Nobre, em São Bernardo. Tenho vários protocolos: o 1.º é da última semana de março e o último da 2.ª semana de maio. A promessa foi sempre de reparo em 7 dias úteis. Já disseram que o caso estava resolvido, mas expliquei que trocaram só duas lâmpadas na calçada da praça, que é passagem de pedestres, inseguros à noite e de manhã cedo, com risco de assalto ou coisa pior. A quem recorrer? MARLENE WHATELY SUNDFELD São Bernardo do Campo A Eletropaulo responde: "Não prestamos mais serviço de manutenção da iluminação pública no município de S. Bernardo, pois a prefeitura assumiu o serviço em 16/6 e é responsável pela manutenção e reposição de materiais, inclusive em casos de furto de cabos e troca de equipamentos em ruas, avenidas, monumentos, praças, viadutos e redes subterrâneas. Somos contudo responsáveis pelo fornecimento de energia ao município. Moradores devem ligar no callcenter (0800) 771-1159. Lojas e postos da AES Eletropaulo e o telefone do Atendimento de Emergência da distribuidora (0800) 727-2196) informaram a mudança aos consumidores. Nos outros municípios atendidos a concessionária continua a fazer a manutenção da rede, exceto na cidade de São Paulo, onde ela é feita pelo Ilume." A leitora informou que a prefeitura disse que há uma lista de praças que devem receber reparos, mas não sabe dizer quando essa praça será atendida. Carta 19.007 Pedidos para o Ilume Os postes da Avenida José Alves de Mira, em Pirituba, estão apagados desde o final de junho. Dizem que o prazo para conserto é de 4 dias, e se o problema for mais sério é de 15. E a segurança? A cidade é violenta e as ruas estão escuras. DIEGO TORRALLES DOS SANTOS Pirituba A Rua José Junqueira, em São Miguel Paulista, é precariamente iluminada. Há até um poste de luz que não funciona há dois anos. Já fizemos várias queixas pelo telefone 156, mas o caso não é resolvido e marginais se aproveitam da escuridão para assaltar os passantes. A energia está ligada, o poste está lá e as contas são pagas em dia - o que esperam para acendê-lo? O que pedimos é simples, esperamos uma solução em breve. JAIR LARANJEIRA GOMES São Miguel Paulista Há dois ou três meses a Rua São Miguel, travessa da Estrada D. João Nere, no Jardim das Lurdes, Guaianazes, está sem luz em todos os postes. O mesmo se dá nas ruas paralelas. Nenhuma providência é tomada pela Eletropaulo, que só promete que vai resolver mas nada faz. Peço ajuda à coluna, pois pagamos as contas em dia e temos o direito de ter uma iluminação pública adequada. ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA TEIXEIRA Jardim das Lurdes As lâmpadas dos postes de minha rua, Josué Carmino Bruno, no Jardim Catarina, ficam acesas as 24 horas do dia. Tenho dois registros de protocolo da Prefeitura com prazo de três dias para resolver um problema que começou em 28/3 (carta de 11/6). ANTÔNIO FARIA NETO Jardim Catarina Não há iluminação suficiente na Rua Souza Sepúlveda, na Vila Mirante. Os moradores têm de deixar as luzes das casas acesas para compensar a falta de luz. VALMIR MONTEIRO Vila Mirante A Secretaria de Serviços (Ilume) responde: "Em Pirituba, no dia 21/7, a equipe de manutenção do Ilume instalou 140 m de cabo na Avenida José Alves de Mira e normalizou a iluminação. Já em São Miguel Paulista, no dia 6/7 uma equipe retirou o curto da rede da Rua José Junqueira Gomes, resolvendo o caso. No dia 17/7, a manutenção do Ilume compareceu à Rua São Miguel, no Jardim das Lurdes, em Guaianazes, e eliminou o mau contato da rede. Em 24/6, a equipe substituiu um relê fotoelétrico e normalizou a iluminação na Rua Josué Carmino Bruno, no Jardim Catarina. Quanto ao problema na Vila Mirante, no dia 3/7 nossa equipe substituiu as lâmpadas na Rua Souza Sepúlveda. Em relação ao pedido de troca de lâmpadas de mercúrio pelas de sódio, informamos que a rua será atendida dentro do projeto Reluz." Agradeço à equipe da coluna, que trabalha com a seriedade e o respeito que os órgãos públicos deveriam ter, pois somente com sua ajuda foi possível conquistar essa vitória, da qual compartilho. Parabéns pelo trabalho. JAIR LARANJEIRA GOMES - São Miguel