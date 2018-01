Cartas Seguro-desemprego Após ser demitida, em 27 de agosto de 2007, dei entrada na Caixa Econômica Federal, em Campinas, ao pedido de seguro-desemprego. Retirei as parcelas em 25 de setembro e em 25 de outubro do mesmo ano. Como tinha uma viagem marcada para o exterior, em 1.º de outubro de 2007, fui à Delegacia do Trabalho para avisar que estaria fora do País por dois meses, sendo informada de que não havia problema algum, porque eu tinha um prazo de dois anos para retirar as três parcelas restantes. Em 11 de fevereiro de 2008, quando fui retirá-las, disseram-me que elas já haviam sido sacadas em duas cidades no interior de Minas Gerais, Buritis e Verde Novo. Fui vítima de um golpe e procurei a Polícia Federal, como me instruíram. A Delegacia do Trabalho em Campinas informou que o processo seguiu para Brasília, demoraria até um ano para ser concluído e que eu deveria comparecer pessoalmente e periodicamente na agência da Caixa para obter informações sobre o caso. Como voltei a trabalhar em uma outra firma, corro o risco de perder meu novo emprego para ir à Caixa em horário comercial. LÍLIAN GOBBI GARCIA Campinas A Assessoria de Imprensa da Caixa Econômica Federal, Regional Paulista, informa que o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) já fez a análise de mérito do pleito e que ele adotou os procedimentos necessários para finalização do processo e pagamento das parcelas do seguro-desemprego devidas à trabalhadora. Explica que, nesses casos, o trabalhador deve se dirigir a uma unidade de atendimento do MTE para dar entrada no processo de contestação de saque. Apagão na zona norte Desde o dia 29 de janeiro falta luz na Rua Antenor Navarro, do n.º 424 ao 480 (próximo à Base da Polícia Militar, recentemente metralhada), na Travessa Eternidade, na Travessa Antônio Floreani e na Rua Criciúma, do n.º 500 ao 950, no Jardim Brasil, na zona norte. O Ilume diz que é um problema de "cruzeta quebrada", a Eletropaulo, que já consertou. De quem é a culpa? CARLINHOS PARDAL São Paulo A Assessoria de Imprensa da Secretaria Municipal de Serviços esclarece que uma equipe de manutenção do Departamento de Iluminação Pública (Ilume) foi aos locais indicados e, no dia 4 de março, constatou que a iluminação estava em ordem. O leitor comenta: É inadmissível que ruas de uma cidade como São Paulo fiquem sem iluminação por tanto tempo, de 29 de janeiro a 3 de março. Aproveito para perguntar se terei desconto na taxa de iluminação proporcional aos dias em que fiquei sem o serviço. Desrespeito ao idoso No dia 3 de março fui à agência do Banco do Brasil, na Avenida Paulista esquina com a Rua Augusta, para receber os dividendos pagos pelas Tele Norte Leste e Telemar, com minha carteira de identidade, CPF e comprovante de renda, conforme correspondência que recebera pelos correios. Um funcionário disse que a carta era só para o Imposto de Renda. Mostrei a carta e ele falou para entrar na fila de atendimento. Sou idoso e pedi que me atendesse com prioridade. Mas isso não foi feito. Tive de esperar em outra fila e a funcionária que me atendeu disse que precisaria de cópias autenticadas para serem arquivadas. Argumentei que, primeiro, existia uma lei que dispensava a autenticação. Segundo, que poderia tirar a xerox dos documentos, pois existia máquina para fazê-lo e ela poderia atestar, como funcionária, que são cópias do original. Após consulta, outro funcionário declarou que eu só poderia ser atendido na agência onde tenho cadastro, ou seja, em Descalvado, local onde morei até 2006. A funcionária disse que não poderia fazer nada, pois seguia o Manual interno do Banco do Brasil que me obriga a ir até a agência de Descalvado, a aproximadamente uns 250 quilômetros de São Paulo, para receber meus dividendos. Tentei argumentar que ela poderia fazer uma consulta pelo computador e entrar em contato com a agência de Descalvado para transferir o pagamento para São Paulo. Inútil! ROBERTO CALMON DE B. BARRETO São Paulo O superintendente de Varejo e do Governo de São Paulo I do Banco do Brasil, Valmir Pedro Rossi, informa que o banco entrou em contato com o sr. Barreto para esclarecer os procedimentos necessários para atualização de seu cadastro e recebimento dos dividendos de suas ações. Esclarece que todas suas agências observam o atendimento prioritário a gestantes, lactantes, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas portadoras de deficiências e pessoas acompanhadas de crianças de colo, em conformidade com a Lei 10.048, de 8/11/2000.