Calçadão da Praia da Enseada Tenho um imóvel na Praia da Enseada, no Guarujá há mais de 20 anos, e ano a ano acompanho a reforma do calçadão - que nunca fica pronta. Em certos trechos semi-acabados o entulho se amontoa, mas o IPTU é exorbitante. Quando é que o calçadão ficará finalmente pronto? JÚLIO TADEU VIEIRA Santana A prefeitura responde: ''''As obras do calçadão da Enseada dependem de recursos do governo estadual (Dep. de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias - Dade), e estão paralisadas a 30 dias (resp. de 26/7) devido ao bloqueio de precatórios (dívidas ref. à desapropriação de áreas privadas, contraídas em gestões passadas), já que em 12/4 a Justiça determinou o seqüestro de verbas no valor de R$ 6,36 milhões, destinadas a outras áreas prioritárias, como Educação, e entre elas estavam os recursos do Dade para a obra. Recorremos da decisão e conseguimos recuperar o valor seqüestrado, aguardando agora a assinatura do presidente do Tribunal de Justiça para a liberação do dinheiro e retomada da obra o mais brevemente possível. De todos os precatórios, na cidade, o maior é o que diz respeito ao Morro do Maluf.'''' O leitor comenta: Entendo perfeitamente que sem verbas não é possível continuar a reforma, e que as áreas de saúde, educação e segurança são prioritárias. A reforma pode realmente aguardar. Mas será que, enquanto isso, a prefeitura não teria funcionários suficientes para fazer uma manutenção e limpeza no local? Carta 19.017 Bom atendimento Estou indignado com o tratamento a que dezenas de brasileiros são submetidos ao tentar obter visto para viajar para o México. Tem-se de apresentar vários documentos no original, ficar na fila na calçada, sob chuva ou sol, e, depois, no pátio do consulado. Após a ''''análise prévia'''' por uma funcionária mal-educada, somos ''''autorizados'''' a pagar uma taxa de R$ 75 em uma agência bancária a várias quadras de distância, de onde voltamos para enfrentar uma nova fila, a fim de entregar a guia de recolhimento. Após essa odisséia, temos de entrar em outra fila para receber o passaporte. Será que o México não tem interesse em receber turistas? Ou os brasileiros não são bem-vindos no país, então eles nos obrigam a esse constrangimento? Cancelei minha viagem, com grande prejuízo financeiro, já que o valor pago não é restituído na íntegra. Procurei outro destino para as férias. LUIZ CARLOS PENTEADO GUIMARÃES Hipódromo Consulado do México responde: ''''O escritório citado recebe elevado número de pessoas para encaminhar processos de vistos (3 mil por mês), reflexo do enorme valor do México como destino turístico e de negócios. A queixa do leitor é uma das poucas recebidas desde 2005. No nosso portal na internet informamos aos solicitantes que eles só precisam comparecer uma vez para entregar os documentos, fazer a entrevista consular, e digitalizar as informações. O interessado não precisa agendar uma data específica; todos os casos apresentados no horário de escritório são atendidos. Destacamos que os documentos requeridos são os usuais para encaminhar um processo de visto, como informado no site http://portal.sre.gob.mx/saopaulo/. Funcionários capacitados fazem as entrevistas e a análise dos documentos. Lembramos que uma outra pessoa pode fazer o pagamento da taxa, entregar o recibo e retirar os passaportes na data marcada pelo Consulado, o que acontece regularmente. Por motivo de segurança do local e dos próprios solicitantes, não se aceitam pagamentos no escritório. Consideramos oportuno mencionar que, em datas recentes, o Consulado fez melhoras no local a fim de proporcionar mais conforto aos solicitantes, como incremento da segurança, instalação de toldos, bebedouro e pedestais de linha. Além disso, providenciamos a compra de cadeiras extras e do equipamento eletrônico de senhas. Em termos de trato e qualidade de atendimento, continuamos trabalhando para oferecer um melhor serviço. Os dias úteis de entrega de vistos foram reduzidos a três no ano de 2007, comparados aos 15 de 2005, diferentemente do que acontece atualmente em outros consulados no Brasil ou acreditados no México. Finalmente, o México tem a honra de ser um dos países que recebem o maior número de turistas no mundo. No caso específico do Brasil, neste ano o número de pedidos aumentou em mais de 10% em relação ao ano de 2006. Com múltiplos destinos culturais, históricos, de sol e praia, garantimos que os visitantes desfrutarão de sua estada.''''