Cartas Coleta de lixo na madrugada Moro na Rua Martim Francisco, no bairro de Santa Cecília e reclamei pelo 156 da Prefeitura sobre o caminhão de lixo passar por volta das 2 horas. Porém, minha queixa não foi aceita, sob a alegação de que a coleta de lixo é "um benefício para a comunidade". Concordo, mas poderiam fazê-la em outro horário que não perturbasse o sono dos paulistanos. LUIZA MARTINS WERNECK São Paulo A Logística Ambiental de São Paulo S.A. (Loga) informa que a concessionária responsável pela região onde reside a sra. Luiza atende a 13 subprefeituras, aproximadamente 1,5 milhão de lares e perto de 5,5 milhões de cidadãos, coletando cerca de 6 mil toneladas de lixo por dia com uma frota de 180 equipamentos usados 24 horas. Diz que o assunto foi estudado pela empresa em conjunto com o Poder Executivo e concluíram que não seria possível fazer a coleta somente de dia por causa do grande volume de resíduos produzido, como também o impacto que a mudança causaria no trânsito da cidade. Acrescenta que, para isso, teriam de aumentar a frota em mais de 350 caminhões e informa que as diretrizes da Prefeitura para tornar a cidade menos problemática em termos de circulação, como o rodízio de veículos e a chamada Zona Máxima de Restrição de Circulação, também atingem os concessionários da coleta e limitam ainda mais o horário de atendimento. Esclarece que busca minimizar o desconforto, realizou uma parceria com os fabricantes dos equipamentos para reduzir o nível de decibéis e comprou 59 equipamentos novos com menor emissão de ruídos que irão entrar para a frota nos próximos 90 dias. Pelos direitos do idoso O subsecretário de Fiscalização da Receita Federal, Henrique Freitas, anunciou no dia 18 que o órgão vai intimar 1.470 contribuintes pessoas físicas e que a Receita espera arrecadar R$ 475 milhões. Ele também alertou que a nova programação deve instituir um padrão para que quem caiu na malha fina por anos consecutivos e foi liberado todas as vezes por apresentar a declaração correta não fique mais retido. É um avanço, mas gostaria que o sr. Freitas informasse como deve agir o contribuinte idoso que está na malha fina por anos consecutivos e não pode fazer declaração retificadora para justificar a pendência informada pela Receita (inconsistência no valor de despesas médicas). O idoso nessas condições sofre física e mentalmente, além de ter sua dignidade ferida. Ora, se a Receita vai fazer cruzamentos internos para pegar possíveis fraudadores, por que não faz o cruzamento de quem não deve nada ou tem a receber? Apurar responsabilidade de possíveis fraudadores é justo, mas deixar de cumprir o Estatuto do Idoso, ao meu ver, pode constituir crime. RUBENS STOCK São Paulo Vagas no Ibirapuera Os usuários matutinos do Parque Ibirapuera que estacionam no entorno do Manequinho Lopes, que é o meu caso, foram surpreendidos pela mudança de direção na entrada do estacionamento. Guardas informaram que a alteração foi feita pela CET. Quem fez essa modificação desconhece a rotina do local. Como a demanda pelo estacionamento é grande, a partir das 7h30 começa a se formar uma fila aguardando a liberação de vaga. Com a mudança, não sobra espaço suficiente para a fila de espera e os carros começam a bloquear o portão de entrada, não permitindo nem a entrada nem a saída! GILBERTO JUNQUEIRA MEIRELLES São Paulo Adele Nabhan, do Departamento de Imprensa da CET, esclarece que a CET alterou a circulação de acesso ao bolsão Manequinho Lopes a pedido da administração do Parque Ibirapuera, visando a melhorar o controle de veículos e agilizar a utilização das vagas. Acrescenta que a medida foi adotada em caráter experimental e que a CET acompanhará sua viabilidade durante o período de avaliação, tomando as medidas cabíveis para eventuais correções que forem necessárias. Insegurança na cidade É desanimador toda vez que leio uma resposta da assessoria da Polícia Militar (PM) às queixas dos cidadãos. A impressão que se tem é de que somos ingratos e que não há problemas de segurança na cidade. As pessoas são assaltadas cinco vezes no mesmo local e a PM responde que realiza operações, que efetuou prisões, etc. As respostas são padronizadas, a única mudança que a assessoria faz é trocar o número do batalhão e o nome da região. Será que um dia a PM fará o que deve fazer, ou seja, policiar, em vez de eximir-se por meio de respostas vagas? Será que já ouviram falar em policiamento ostensivo? CACALO KFOURI São Paulo