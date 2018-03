Cartas Falta constante de energia Ocorreram 3 apagões de mais de 5 horas em menos de 10 dias na região da Bela Vista, compreendida pelas Ruas Alfredo Ellis, Santa Madalena, 13 de Maio e Martiniano de Carvalho! O primeiro, no dia 13, foi das 22h30 até quase 5 horas. O segundo, dia 18, das 16h30 até depois da meia-noite do dia 19, repetindo-se de madrugada. O mais recente, dia 20, a partir das 10h30 até quase 4 horas. Na região estão alguns dos mais importantes hospitais da capital. O problema não é novo, não está relacionado a chuvas e enchentes e afeta uma área delimitada, numa evidente falta de dimensionamento correto da rede. Os apagões ocorrem semanalmente e a empresa não respeita o consumidor. A Eletropaulo, quando atende o telefone, diz que o único jeito é aguardar. Isso nós já fazemos! LEONARDO PINTO SILVA São Paulo A AES Eletropaulo informa que em 13 de março a energia elétrica foi restabelecida às 4h06, após a substituição de equipamentos. Em 18 de março a interrupção do fornecimento de energia ocorreu por causa das chuvas do dia anterior e foi restabelecido às 00h40. No dia 20, diz, foram substituídos equipamentos e a energia elétrica foi restabelecida às 5h29 do dia 21. A AES Eletropaulo acrescenta que, apesar da manutenção preventiva e das medidas de segurança e proteção adotadas, a rede pode sofrer interrupções causadas por questões naturais ou por terceiros, que não dependem de controle e atuação da distribuidora. O leitor questiona: A resposta da Eletropaulo não explica por que os apagões não ocorrem a 50 metros dali, na Brigadeiro Luís Antônio, por exemplo. Jogos de azar A dúvida levantada pela carta do leitor sr. Adolfo Zatz (31/3), com relação aos sorteios da Mega-Sena, é pertinente, pois a incidência média acertadores é muito pequena. A cada dez sorteios consecutivos, em apenas dois (2,1 para ser exato) surgem acertadores; em oito sorteios de dez, o prêmio se acumula. Nos últimos dez sorteios, em sete deles houve acertador e esse número é estatisticamente significativo, daí o motivo da dúvida do sr. Zatz. Mas a resposta da Caixa Econômica Federal, na minha opinião, foi esclarecedora. O sistema de sorteio de loterias adotado pelo banco é muito bom, cria condições para que os resultados sejam aleatórios. Minha sugestão é continuar acompanhando os resultados dos sorteios e, se em certo período persistir uma mudança estatística significativa na incidência de acertadores, aí sim será necessário uma análise mais rigorosa e um questionamento formal e mais técnico ao banco. FÁBIO ANDERAOS DE ARAÚJO São Paulo Concordo com a colocação do sr. Zatz, pois, nos primeiros anos da Mega-Sena, os prêmios saíam sucessivamente. De repente, de uns anos para cá, passaram a se acumular por semanas. Ultimamente, a cada dois ou três sorteios aparecem um ou mais ganhadores. Não tenho mais interesse em apostar! MARIA ESTHER THIEDE DE ROOIJ São Paulo Árvore prestes a cair Há uma árvore antiga e enorme na esquina da Alameda Casa Branca com a Barão de Capanema, no Jardim Paulista, que está inclinada para o lado da rua em direção à fiação de alta-tensão. Já avisei a Prefeitura e a Eletropaulo sobre o fato, mas ninguém tomou providências. Somente o Corpo de Bombeiros se prontificou em ajudar, mas quem deve autorizar o corte é a Prefeitura. PAULO ISSA São Paulo A Secretaria Municipal de Verde e Meio Ambiente não respondeu. Problemas no aquecedor A Comgás, após instalar gás natural no meu prédio, convenceu-me a trocar o aquecedor Boiller (elétrico) por um aquecedor de gás de passagem, dizendo que era uma solução econômica quanto à utilização de recursos energéticos. Achei uma boa solução. A instalação foi feita e surgiu um problema: o aquecedor esquenta demais! Um funcionário da Comgás analisou o caso e disse que o problema é no aparelho que eles mesmo forneceram (da Lorenzetti). Ligo na Comgás e ninguém me retorna, liguei na própria Lorenzetti e me informaram que tenho de tratar com a Comgás. O problema aumentou, às vezes o aquecedor não funciona e o cheiro de gás fica evidente. Para tomar banho tenho de ligar várias torneiras, gastando uma quantidade de água absurda. O técnico da Lorenzetti foi à minha casa e falou que eu deveria ter comprado um aparelho de chama modulante, mas quem me indicou o aparelho foi a Comgás! RAFAEL SOUZA QUEIROZ São Paulo A Comgás não respondeu.