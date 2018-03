''''Não queremos o memorial'''' Implodiram o prédio da TAM, palco da maior tragédia aérea do País. Em apenas 3 segundos tudo virou poeira - os mesmos 3 segundos da agonia dos 187 passageiros e tripulantes da aeronave, na explosão que vitimou mais 12 pessoas no solo. Querem agora transformar o palco da tragédia em memorial. Para quê ? As vítimas não precisam de memorial onde se exiba a dor da perda. Seus restos, em túmulos, dispensam a contemplação póstuma. Nos corações de familiares, amigos, e dos justos e compassivos, elas jamais serão esquecidas. Mártires da incompetência, corrupção e ganância dos setores envolvidos, sua memória receberá as homenagens de todos nós para sempre. Os verdadeiros culpados do sacrifício dos quase 200 inocentes continuarão a praticar crimes, erros, irresponsabilidades e omissões. Eles sim, deveriam ter os nomes perpetuados em um Memorial da Vergonha, para que jamais sejam esquecidos. OS FAMILIARES E AMIGOS DE LUIZ FERNANDO SOARES ZACCHINI Para sua informação: Começarão a funcionar em breve juizados emergenciais, nos aeroportos do País, para resolver problemas entre passageiros e empresas aéreas, segundo informou, dia 8, o Conselho Nacional de Justiça. No primeiro momento haverá juizados nos aeroportos mais problemáticos, como Brasília, São Paulo e Rio, que resolverão questões simples, já previstas em lei, como ressarcimento em caso de cancelamento/atraso nos vôos e overbooking (venda de passagens acima de capacidade do avião). Questões mais complexas continuarão a ser tratadas nos fóruns competentes. Carta 19.021 Desrespeito repercute Lendo o Desabafo de irmã de vítima, de 5/8, não posso deixar de me solidarizar com d. Cláudia Arriero, tanto pela tragédia que vivem como pelo que passaram na missa de 7.º dia por seu irmão. Moro em S. José do Rio Preto e perdi meu pai em 2003. Um ano depois, mandamos rezar missa na igreja de S. Judas da cidade. E no dia celebraram os aniversários dos que trabalhavam na paróquia, até cantando o Parabéns! A missa era também em intenção de outras pessoas. Os dirigentes da Igreja Católica deveriam prestar mais atenção ao seu rebanho, pois atitudes assim nos afastam do local que deveria ser nosso grande apoio. TERESA CRISTINA FROTA MELZI São José do Rio Preto/SP Sou católica apostólica romana, vou à missa todos os domingos, e algumas vezes já me deparei com casos como esse. Entendo a mágoa e a decepção de d. Cláudia, mas o problema é que há uma diferença entre ter fé em Deus e aceitar que seus representantes são humanos e passíveis de erro. Os padres muitas vezes se esquecem de que suas ovelhas precisam de apoio e palavras de consolo. Cristo pregou acima de tudo amor ao próximo, compaixão, conforto. Quem estava na Igreja de S. Judas poderia ter tido a delicadeza de esperar a família enlutada e triste sair da igreja para então comemorar o aniversário do padre. D. Cláudia, não deixe de crer por não encontrar um padre sensível, consciente do seu papel. Eles existem, sim. Deixo nosso bispo, D. Odílio, e o padre da Paróquia da Igreja de São Judas em Sto. André (e seus paroquianos) com a palavra. FLÁVIA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA Capital Me solidarizo com a família pela dor da perda. Repudio a comemoração de aniversário durante o ato religioso. A missa pede introspecção e atenção ao ritual. O aniversário do padre não tinha tanta importância, naquele momento, e o silêncio dos seus superiores é triste e deletério para a Igreja. ELENICE DE MACEDO Capital Minha solidariedade a d. Cláudia. Curiosamente, na igreja do santo do mesmo nome (Av. Jabaquara), minha mulher e eu fomos tomar a bênção, dada a cada 30'''', no dia 2/8. Chegamos às 18h05 e um fiel que também esperava avisou que a bênção do horário já havia ocorrido. Voltamos às 18h25, e o padre, que saiu do confessionário, se dirigiu ao fiel que esperava e disse que, se queria se confessar, outro padre o atenderia. O fiel disse que queria receber a bênção, e o padre, com olhar fulminante de reprovação, olhou para os presentes com cara de poucos amigos, constrangendo o fiel. Não é a primeira vez que vemos padres mal-humorados e grosseiros nas igrejas. É também por causa disso que fiéis fogem para outras religiões. Se eles não encontram palavras de fé, consolo, apoio e amparo cristão na Igreja nas horas de aflição, onde esperam encontrar? Registro repúdio, como cristão e católico, por não me conformar com o grande mal que certos padres causam aos católicos e à religião. SEBASTIÃO PEREIRA Moema Correspondência para São Paulo Reclama: e-mails para sprec@estado.com.br; cartas para Av. Eng.º Caetano Álvares, 55, 6.º, CEP 02598-900 ou fax 3856-2929, com nome, end., RG e tel., a/c de CECILIA THOMPSON, podendo ser resumidas a critério do jornal. Cartas sem esses dados não serão consideradas. As respostas não publicadas serão enviadas pelo correio.