Perigosos cruzamentos Não há sinal para pedestre nos cruzamentos da Rua Augusta com as transversais; e quando o sinal fecha num dos lados, o outro é liberado para os carros que fazem conversão. O pedestre, se atravessa a rua, corre risco de atropelamento. Isso ocorre em todo Cerqueira César. O cruzamento da Padre João Manoel e da Min.Rocha Azevedo com a Lorena tem o mesmo problema. CECILIA MADDALENA Cerqueira César A CET responde: ''''Após vistoria técnica nas travessias de pedestre da Augusta com as transversais, não constatamos necessidade de alteração da sinalização semafórica. Está tudo de acordo com o Manual de Sinalização Semafórica, que estabelece como critérios a segurança e a fluidez do tráfego para que se coloquem semáforos, características não identificadas na rua. E recentemente pintamos as faixas de pedestre da Augusta.'''' ROBERTO SCARINGELLA Presidente A última entrada para a Av. Rebouças, para quem vai para o túnel para o Pacaembu, é a Al. Lorena. Ao chegar à avenida a rua é afunilada, para evitar acidentes, e hoje (27/6) fui vítima de um carro que, forçando passagem pela esquerda, bateu no retrovisor e fugiu. A chapa é ADB-4466. O que fazer? Esses motoristas, que encontramos aos montes, ficam impunes? MÔNICA TELLES DE MENESES Consolação A Polícia Militar responde: ''''Em acidentes dessa natureza, o motorista deve ir a um Batalhão da PM e registrar boletim de ocorrência.'''' Carta 19.034 Quantas mesuras! Sugiro que as autoridades instalem avisos antes das placas sobre os radares. Ex.: ''''Prezado motorista, desculpe o transtorno, mas em mais 200m você verá um aviso alertando-o sobre o próximo aviso de radar''''; 200m depois: ''''Se não leu o aviso anterior, lembre-se: daqui a 100m haverá novo aviso, alertando-o sobre o radar 50m adiante''''. Finalmente, no radar: ''''Querido usuário, se eventualmente, por falha nossa, você não leu os dois avisos sobre o radar à sua frente, nos desculpe. Talvez não tenhamos sido claros o suficiente, ou prolixos demais. Recorra contra eventuais injustiças (use até o recurso de se dizer analfabeto). Abraços e Boa Viagem!'''' Por que tantas mesuras das autoridades quando a obrigação do cidadão é cumprir a lei? MARIA CECÍLIA BARBOSA Capital A CET responde: ''''Agimos segundo a Resol. 146 do Contran, que determina os requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da velocidade de veículos automotores e reboques, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro''''.'''' ROBERTO SCARINGELLA Carta 19.035 Caminhões à noite Pedimos há tempos a fiscalização dos caminhões que circulam à noite no Vergueiro. Lei há, o que falta é quem fiscalize. SIMONE MATHEUS FISCHER Vergueiro A CET responde: ''''O tráfego de caminhões na Rua Vergueiro é proibido nesse horário. A rua é sinalizada e fiscalizada. Desde o início de 2006, fizemos 260 autuações no local; apesar disso, o trabalho de educação do condutor é dificultado por serem motoristas de fora, que desconhecem o risco de multa. Na impossibilidade de instalar barreiras (bloqueio ou estreitamento), já que o tráfego de caminhões é permitido durante o dia, estamos estudando a instalação de fiscalização eletrônica no local.'''' Esta queixa poderia ser anexada à carta do leitor Roni Lezerrovici, publicada na coluna em 14/2/96 (Orientação), em que ele reclama do cruzamento na Pça. do Vaticano, sentido Rua Itália para Rússia, já que 11 anos depois continua tudo igual. O tempo passou sem que se tomasse alguma providência, e o trânsito no local aumentou. Carros páram nos dois lados da rua, de uma só uma mão de direção. A Rua Rússia, estritamente residencial, mas que de fato não passa de um corredor de ligação entre dois bairros, está abandonada. VALESCA M.ª de MORAES C. GENNARO Real Parque A CET responde: ''''A Rua Rússia é classificada como coletora, pela localização e características, pois liga bairros e avenidas importantes como Nove de Julho e Europa. Em vistoria em horários de pico, técnicos constataram que as condições de largura (9m), o sentido único e o volume do tráfego permitem o estacionamento nos dois lados da rua, sem prejuízo para a fluidez.'''' ROBERTO SCARINGELLA - presidente Correspondência para São Paulo Reclama: e-mails para sprec@estado.com.br; cartas para Av. Eng.º Caetano Álvares, 55, 6.º, CEP 02598-900 ou fax 3856-2929, com nome, end., RG e tel., a/c de CECILIA THOMPSON, podendo ser resumidas a critério do jornal. Cartas sem esses dados não serão consideradas. As respostas não publicadas serão enviadas pelo correio.