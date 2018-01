Sou assinante da TV a cabo NET há bastante tempo e há cerca de dois anos aceitei a oferta de contratar também a banda larga Virtua (Combo), com base em algumas vantagens oferecidas, entre as quais a isenção de pagamento pelos pontos adicionais. Isso realmente ocorreu e assim permaneceu até junho de 2009, quando recebi uma nova oferta por telefone para a inclusão dos canais HBO mediante um adicional de R$ 24,30 na mensalidade, o que aceitei. Entretanto, na fatura de julho fui surpreendido com a inclusão da cobrança de "aluguel de equipamentos proporcional", no valor de R$ 30,81 (3 pontos). Reclamei duas vezes ao serviço de atendimento da NET (4/8, 7/8) e a resposta foi de que essa cobrança seria mantida e que na próxima fatura o valor seria de R$ 59,70 (valor mensal integral). Uma das atendentes até tentou alegar que essa cobrança se devia à mudança de pacote, o que não fiz. Enviei mensagem à Ouvidoria da NET e não recebi nenhum retorno. Para mim, trata-se de flagrante quebra de contrato.

CARLOS YOSHIO FUGIHARA

São Paulo

Andrea Campos, da NET São Paulo, informa que a empresa entrou em contato com o sr. Fugihara no dia 3 de setembro, prestou informações referentes aos valores lançados e efetuou a correção do cadastro.

O leitor responde: A NET realmente entrou em contato comigo e informou que deixaria de cobrar os pontos adicionais, atendendo à minha reclamação, e que devolveria na fatura de setembro os valores já cobrados. Estou dando por solucionado o problema, acreditando nessas informações.

Novos clientes

Gostaria saber por que a Nossa Caixa e o Banco do Brasil investem em tanta publicidade para atrair novos clientes. Quando fui abrir uma conta corrente pessoa jurídica no Banco Nossa Caixa, além de ter de responder qual o motivo de abrir a conta, ainda fui tratado sem a menor atenção! É uma pena que se gaste tanto dinheiro para no final tratar futuros clientes com desprezo. Deveriam investir mais nos funcionários do que na propaganda.

VALDIR ALVES DA SILVA

São Paulo

A Assessoria de Imprensa do Banco Nossa Caixa lamenta o ocorrido e informa que trabalha continuamente para aprimorar o atendimento prestado aos seus clientes. A Nossa Caixa esclarece ainda que a agência citada tentou, sem êxito, entrar em contato com o sr. Silva e ressalta que está à disposição para recebê-lo, sanar dúvidas e prestar novos esclarecimentos.

Sugestões para avenida

Como morador da região, sofro muito para tentar pegar o sentido Pinheiros da Avenida Faria Lima, nas redondezas da Al. Gabriel Monteiro da Silva. Seria muito fácil minimizar o problema: é só providenciar um recuo da ilha central na altura do n.º 1.979 daquela avenida, no sentido Itaim, de modo que os veículos que queiram fazer o retorno no sentido Pinheiros possam se enfileirar sem prejudicar o fluxo. O que ocorre hoje é que carros que seguem no sentido Itaim ocupam a faixa da extrema esquerda quando o farol fecha, impedindo a conversão. Observo ainda que um recuo semelhante já existe no lado oposto da própria Avenida Faria Lima, bem próximo à Droga Raia, para retornos do sentido Pinheiros para o sentido Itaim.

MEIER STRENGEROWSKI

São Paulo

Adele Nabhan, do Departamento de Imprensa da CET, informa que a sugestão apresentada será incorporada aos estudos que estão em andamento para a Av. Brigadeiro Faria Lima. Porém, para implantá-la, seriam necessárias adequações geométricas no canteiro central para possibilitar a acomodação dos veículos, bem como a retirada de interferências como árvores e luminárias.

Cancelamento de viagem

Acumulei pontos no Programa Fidelidade TAM e os usei para comprar uma passagem para meu sobrinho para Buenos Aires. Por causa da gripe suína, tive que cancelar a viagem, seguindo orientação do Ministério da Saúde. Desde então não consigo receber meus 20 mil pontos de volta nem o reembolso da taxa de embarque de R$ 192,50. Já tentei solucionar o problema de todas as formas e só acumulei protocolos e chateação.

HILDA LÚCIA DE BARROS SALLES

São Paulo

Carla Dieguez, gerente de Relações com Imprensa da TAM Linhas Aéreas, informa que o reembolso da taxa de embarque mencionada pela sra. Hilda já foi solicitado à administradora de cartão de crédito dela e deverá estar disponível na próxima fatura da cliente. E os pontos do seu cartão TAM Fidelidade retornaram à conta corrente do programa.