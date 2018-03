Cartas Carta 19.088 Para carteira de motorista Renovar a CNH é uma via sacra. Concordo com as novas medidas e cursos exigidos pelo Detran, mas o problema é que o serviço público nunca funciona direito. Peguei as informações necessárias no site do Detran e levei os documentos ao Poupatempo Sé em 10/7, mas o atendente disse que seria preciso levar uma cópia do título de eleitor autenticada em cartório - informação que não constava em nenhum lugar, nem no site. Pois se nem para votar precisamos levar título... Marcar no site a prova de direção defensiva e primeiros socorros é outra odisséia, pois aparece tela de erro. Voltei ao Detran em 16/7, com todos os documentos (inclusive título de eleitor autenticado). Surpresa: a portaria do dia 7/7 fora revogada dia 13. Não precisa mais título. Será que acham que não temos mais o que fazer? HÉLIO SANTOS Capital O Detran-SP responde: "No dia 4/7 publicamos no Diário Oficial e no site, a Portaria 1.448, exigindo apresentação de cópia autenticada do título. A informação foi divulgada pela imprensa, inclusive pelo Estado, mas o Detran revogou o art. 10 (ref. à apresentação do título) até que se desse nova redação, informação também divulgada pela imprensa. Quanto à marcação de provas pelo e-Detran, o portal teve alguns problemas técnicos, solucionados pela empresa responsável. A prova gratuita pode ser marcada pessoalmente no Detran pelo condutor ou outra pessoa, desde que apresente RG e CNH originais do interessado. Canal direto para dúvidas, queixas e sugestões: falecomdiretor@detran.sp.gov.br." Carta 19.089 Trânsito e túneis É impressionante a incompetência da CET com ref. ao trânsito no Itaim Bibi. O bairro cresceu, o número de apartamentos, escritórios e serviços aumentou (e, é óbvio, o fluxo), mas a organização não melhorou. Como na João Cachoeira, para quem vem da 9 de Julho, Rússia e Pça. Coração de Maria, ou Jerônimo da Veiga e Martinho Augusto Rodrigues. São cinco áreas de trânsito intenso que desembocam numa rua com apenas duas faixas, pois se pode estacionar nos dois lados. Além disso, os semáforos da João Cachoeira não ajudam. Não espero que a CET faça milagres, mas que planeje melhor o tráfego na área. Onde os investimentos em escritórios, apartamentos, hotéis e serviços crescem, é preciso rever o planejamento de trânsito. FÁBIO FIGUEIREDO Cerqueira César A CET responde: "A região do Itaim é monitorada diariamente pelos agentes da CET, que orientam os motoristas a circular por rotas alternativas. Também fizemos ajustes nos tempos semafóricos e na sinalização das ruas locais para melhorar o tráfego, segundo a demanda da região. A sugestão do leitor será analisada em relação à viabilidade técnica das sugestão do leitor." A leitora Cecília Maddalena (Perigosos cruzamentos, 21/8) critica com toda razão a falta de sinalização para a travessia de pedestres em Cerqueira César. A resposta da CET não poderia ser mais ignóbil, ao dizer que a fluidez do tráfego é mais importante, segundo um tal de Manual de Sinalização Semafórica. Tivesse mesmo feito uma vistoria técnica honesta, observaria as peripécias a que uma pessoa é obrigada para não ser atropelada, mesmo estando na faixa de pedestres. Para a CET só o que importa é carro. Em um país civilizado, onde as pessoas e a vida humana são prioridade, jamais um órgão governamental teria a coragem de dar uma resposta como a que foi dada. MARIA TEREZA MURRAY Jardim Paulista Já faz dois meses que o Túnel Jânio Quadros (ligação Av. Juscelino Kubitschek-Av. Oscar Americano) está às escuras. O risco de engavetamento é grande. Furto de fiação ou o que seja não justifica o descaso na reposição da iluminação. Sabem cobrar impostos, mas não sabem retornar com serviços. MARISA D. S. AMARAL Vila Andrade A Secr. de Serviços responde: "Programamos manutenções em dois túneis da cidade com problemas de falta de iluminação por conta de roubo de cabos. No dia 4 à noite fizemos reparos no Túnel Sebastião Camargo. No dia 5, foi feita manutenção no Túnel Jânio Quadros. Sobre a segurança nos túneis, a GCM colocou viaturas em 5 túneis da cidade: Jânio Quadros, Aírton Senna, Maria Maluf, Tribunal de Justiça e Sebastião Camargo. No final de semana, a GCM prendeu uma pessoa que roubou fios. Durante a madrugada da terça-feira, 46 lâmpadas queimadas foram substituídas no Túnel Tribunal de Contas."