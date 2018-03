Recapeamento e desnível Moro na Rua Sabatino Nastari, no Tatuapé. Antigamente, apesar de itinerário de várias linhas de ônibus, a rua não tinha grande movimento, mas agora ela é usada como fuga do trânsito para acesso à Marginal do Tietê, pela Ponte do Tatuapé, e à Av. Salim Farah Maluf. O trânsito de caminhões e veículos pesados fez ondulações no asfalto que fazem vibrar até as paredes das casas! Tive de refazer o piso da sala, mas as rachaduras reaparecem. Há cinco anos, já, que nas casas entre as ruas André Lamas e Maria Eugênia o asfalto está elevado devido a um reparo malfeito de meio metro de altura! Os carros que passam em velocidade pela rua provocam mais vibrações, e ouvimos o ruído das freadas e derrapagens. Peço à Prefeitura que recapeie a Rua Sabatino Nastari, consertando a elevação comunicada e sinalizando a rua adequadamente, com placas de limite de velocidade, pois já houve um atropelamento fatal no lugar. MARCOS RAGAZZI Tatuapé A CET responde: ''''A Rua Sabatino Nastari está sinalizada com regulamentação de velocidade e advertência de curva na pista. Reforçaremos a sinalização que regulamenta a velocidade, com um projeto já elaborado para o local cujo objetivo é melhorar as condições de segurança para moradores e usuários da rua.'''' ROBERTO SCARINGELLA Presidente No dia 11, o leitor reiterou que a rua necessita de recapeamento, e que o desnível de meio metro no asfalto aumentou bastante nos últimos três anos. Carta 19.104 Extravios no correio O Correio, unidade de Caxias do Sul (RS), extraviou um dos mostruários de produtos de minha empresa, Malharia Datricot. Com isso, perdemos vendas para clientes que já estavam agendadas, e corremos o risco de sofrer danos com a cópia dos produtos. Há três dias (carta de 28/8) não temos informações do sedex sob responsabilidade do correio. Nosso mostruário levou três meses para ser desenvolvido. Não temos como repor o dinheiro perdido, nem mudar a imagem de não cumprir com os prazos prometidos. Somos uma microempresa brasileira que faz o possível - e o impossível - para sobreviver, apesar dos altos e baixos de um mercado que sofre com a concorrência chinesa, com as altas taxas, e com a instabilidade da nossa economia. ALEXANDRO ANDRÉ DALL AGNOL Caxias do Sul/RS Os Correios respondem: ''''O cliente Malharia Datricot postou dois objetos na agência terceirizada de Caxias do Sul em 23/8, na modalidade sedex, com destino a Rio de Janeiro e São Paulo. Atrasamos a entrega porque a Receita Estadual reteve os pacotes para fiscalização entre os dias 24 a 28/8. Após a liberação dos objetos, a ECT os entregou no destino pedido pelo cliente no prazo normal de entrega do sedex. Quando a situação foi resolvida, contatamos o cliente e esclarecemos os fatos.'''' Eu deveria receber uma encomenda internacional sete dias após o envio. Todas as taxas foram pagas, inclusive com seguro, mas até hoje, 14 dias depois (carta do dia 5), não a recebi. Contatei a empresa que postou a remessa e informaram que a carga veio para o Brasil no dia seguinte. A ECT apenas diz que ''''não sabe o que ocorreu''''. Abri um protocolo de reclamação, e o prazo que me deram para tentar rastrear a mercadoria e verificar o que aconteceu é de 30 dias úteis. A Ouvidoria do correio informa nada poder fazer até esse prazo se esgotar. Quem é que vai arcar com os danos e prejuízos diários que a falta da encomenda me acarreta? IVAN DOUGLAS S. CAMPOS Capital A ECT responde: ''''O cliente formalizou o pedido de informação sobre a encomenda no dia 4/9. Quando chegam ao Brasil, as remessas vindas do exterior são submetidas a um procedimento formal de desembaraço sobre o qual não há possibilidade de intervenção dos Correios. O desembaraço aduaneiro ocorre apenas quando a Receita Federal libera um produto importado após verificá-lo. É um procedimento de rotina, sob a responsabilidade da Secretaria da Receita Federal. Apesar de mantermos recintos alfandegários nas nossas dependências, esse fato não outorga à nossa instituição autoridade sobre as remessas durante o processo de fiscalização alfandegária. Ontem, dia 10, a encomenda em questão foi liberada pela Alfândega, e hoje (dia 11) pela manhã o carteiro do Centro de Entregas de Encomendas Vila Guilhermina saiu para fazer a entrega da encomenda no endereço indicado.'''' Correspondência para São Paulo Reclama: e-mails para sprec@estado.com.br; cartas para Av. Eng.º Caetano Álvares, 55, 6.º, CEP 02598-900 ou fax 3856-2929, com nome, end., RG e tel., a/c de CECILIA THOMPSON, podendo ser resumidas a critério do jornal. Cartas sem esses dados não serão consideradas. As respostas não publicadas serão enviadas pelo correio.