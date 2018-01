Cartas Carta 19.348 Barulho sem hora marcada Já reclamei três vezes ao Psiu sobre o centro de umbanda Casa da Mãe das Crianças, Rua Mateus Leme, ao lado do n.º 18 (o local não tem número), que trabalha até a madrugada. Na 6.ª feira 5/10 o barulho começou às 18 hs e foi até às 6 hs do sábado. A PM diz que não é com ela. Moro em um prédio da Rua Voluntários da Pátria que dá fundos para o Centro. Da primeira vez o Psiu disse que lá esteve à 1 hora, mas que o local estava fechado. O Psiu deveria ter equipes de plantão para averiguar os fatos no momento em que ocorrem! O Centro não informa os dias e horários de atividades, assim é provável que numa próxima visita esteja de novo fechado. E, enquanto isso, não conseguimos dormir. EDUARDO I. V. SILVA Santana A Sub Santana responde: "Já existe um processo para o fechamento do Centro. O local já foi multado por falta de licença de funcionamento e deverá ser lacrado. Quanto ao Psiu, infelizmente não é possível manter equipes de plantão, já que é necessária uma grande logística para as operações, que muitas vezes precisam de reforço policial. ANDREA MATARAZZO, Secretário das Subprefeituras Elogios aos atendentes do 190: agradeço imensamente o atendimento e gentileza dos ?meninos? que lá trabalham lá. São 4h50 da manhã e não consigo dormir por causa de uma rave que está rolando por aqui. Infelizmente não sei fornecer mais dados além de que é no quadrilátero Faria Lima, Gabriel Monteiro da Silva, Rua Hungria e outra cujo nome não sei. ARACY ROTH - Cerqueira César Carta 19.349 Playcenter responde Em ref. à carta do sr. André Basso (Barulhaço no Playcenter, dia 15), esclarecemos que a assessoria de Imprensa, assim como o parque, trata jornalistas, usuários e vizinhos com a mesma atenção. Acreditamos que devido a um problema no sistema o e-mail do leitor não chegou ao nosso conhecimento, pois respondemos rigorosamente a todas as manifestações recebidas, principalmente em se tratando de alguma queixa. Como dito anteriormente, o parque foi alugado para um evento da Rádio Energia que, segundo os organizadores, cumpriu os parâmetros de som estabelecidos por lei. Lamentamos o incômodo que o leitor sofreu, mas reiteramos que, até onde sabemos, foi um caso isolado, sendo o único evento que o Playcenter fez neste ano após as 22 horas. ANDREAS AUERBACH - diretor geral JULIANA CONSOLINE, agência Cartaz Carta 19.350 Posto policial móvel Fim de ano, trabalhador com o 13.º no bolso, e o que fizeram as nossas autoridades? Mandaram retirar da Praça do Correio o posto policial que há anos lá estava. Resultado: a bandidagem voltou a aterrorizar o local. Fiquei sabendo que foi a Prefeitura que ordenou a retirada daquele eficiente meio de segurança. Realmente, estamos bem servidos... HAROLDO LOPES Pompéia A Polícia Militar responde: "A Praça do Correio é um dos ícones da cidade, e entendemos a preocupação do sr. Haroldo. O deslocamento da Base Comunitária Móvel da Praça do Correio para as proximidades do Viaduto do Chá, dentro do mesmo Vale do Anhangabaú, foi feito, temporariamente, pelo Comando de Área Centro para solucionar um problema grave com desocupados nos baixos daquele viaduto. Hoje (carta do dia 5), a base já retornou ao seu lugar de origem. Essa é uma base destacada para utilização no Vale do Anhangabaú e, como o próprio nome diz, é móvel, podendo ser deslocada para outros pontos do vale onde seja mais necessária para garantir, naquele período, a segurança e a qualidade de vida dos que freqüentam a região, tudo de acordo com estudos técnicos baseados nos sistemas inteligentes de polícia." CEL. PM ÁLVARO CAMILO Comandante do Policiamento da Área Centro Quero registrar meu agradecimento pelo policiamento feito no Jabaquara, nas redondezas do 35.º DP, no novo Carrefour, metrôs Jabaquara e Conceição, Av. Cupecê e Água Espraiada, próximo ao Viaduto Washington Luís (onde está o acampamento da PM/Rota), mais as Avenidas Santa Catarina, Gen. Valdomiro de Lima, Eng. George Corbisier, Eng. Armando de Arruda Pereira, Rodrigues Montemor, etc. - todas em regiões que precisam de policiamento constante. Inclusive, um carro da PM flagrou há dias dois jovens assaltando um comércio na General Valdomiro de Lima e impediram o assalto. DOMINGOS ALTOBELLO NETO Jabaquara