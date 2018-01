Casa é assaltada 4 vezes em 10 dias Em dez dias, a casa do aposentado Laury Bertoni, de 86 anos, foi invadida e roubada quatro vezes em Sorocaba, a 92 km de São Paulo. Três assaltos foram em dias seguidos, o último no dia 23. Bertoni, que morava na capital e se mudou para o interior com medo da violência, agora vive trancado. A polícia investiga o caso.