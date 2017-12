Casa é soterrada em Luís Alves-SC; uma pessoa é resgatada

Um deslizamento de terra atingiu uma casa, por volta das 21 horas deste sábado, 29, em Luís Alves, Santa Catarina, segundo informações da Defesa Civil do Estado. Uma pessoa foi resgatada com vida, com traumatismo craniano. De acordo com a defesa civil, pode haver mais vítimas no local. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas da chuva IML divulga lista de vítimas identificadas SC pode ter mais chuva e deslizamentos Defesa Civil foca esforços no Morro do Baú Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Massa doa macacão em prol das vítimas Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Blog Ilha do sem Blumenau Blog Desabrigados Itajaí Blog Arca de Noé Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Na cidade, foram registradas 500 pessoas desalojadas, 300 desabrigadas, 500 residências danificadas e 40 destruídas, 10 públicas e 100 particulares danificadas. Em Ilhota, os deslizamentos continuam na noite deste sábado, de acordo com informações da Defesa civil, principalmente no Morro do Baú. Não há informações de vítimas.