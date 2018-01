Casa noturna é interditada no Recife

RECIFE - Primeira casa a ser fiscalizada nesta quinta-feira, 31, por uma equipe da Prefeitura do Recife e Corpo de Bombeiros, a boate do edifício Tebas, no bairro central de Santo Antonio, foi interditada pela ausência de alvará de funcionamento. A casa noturna funciona nos sétimo e oitavo pavimentos, além da laje do prédio.

A fiscalização, definida depois da tragédia ocorrida na boate Kiss, em Santa Maria (RS), com a morte de 235 pessoas, está sendo realizada por duas equipes da prefeitura. Dez estabelecimentos seriam vistoriados ainda nesta quinta-feira, 31.

A meta é fiscalizar todas as casas noturnas da cidade a fim de verificar a sua segurança.