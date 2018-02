Casal conflituoso da novela assiste junto a Estácio Os atores Lilia Cabral e Marcos Caruso, que interpretam o conflituoso casal Marta e Alex na novela Páginas da Vida se dão muito bem na vida real. Eles acompanharam juntos o desfile da Estácio de Sá, que abriu a noite no Sambódromo do Rio. Lilia e Marcos ficaram sentados lado a lado no janela do camarote da Brahma. E pareciam bastante entusiasmados com a passagem da escola. Também estava atento ao desfile da Estácio o maquiador Max Fivelinha, que tentava acompanhar o samba sentado à janela. Rainha de antigos carnavais, a mulata Pinah também acompanhou a Estácio. Ela divide um camarote com amigos. Pinah fez história no carnaval carioca como passista da Beija Flor. Na décade de 80, seu samba no pé encantou o Príncipe Charles, da Inglaterra, em visita ao Brasil.