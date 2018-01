Casal cria site para celebrar relação entre avós e netos

SÃO PAULO - Compartilhar experiências, dúvidas e alegrias sobre o universo entre avós e netos. Essa é a proposta de um site que foi criado por um casal de avós que, diante das novidades que se depararam na nova fase de suas vidas, perceberam um leque de canais abordando a relação entre pais e filhos, mas uma lacuna para vovôs e vovós.

“Nós tivemos a ideia quando viramos avós há três anos. Descobrimos que tudo tinha ficado diferente, que a dinâmica das famílias tinha mudado e que não tinha manual de avô. Comecei a pesquisar exaustivamente publicações para mães, pais e bebês, mapeei 500 publicações, mas não tinha algo sobre a relação de avós e netos”, conta a publicitária Elisabete Junqueira, de 57 anos.

Ela e o marido têm quatro netos – e aguardam a chegada do quinto - e são os autores do site Avŏsidade. Lançado no dia 26 de julho, quando é comemorado o Dia dos Avós, ele já teve quase 60 mil visualizações. A página é atualizada semanalmente e tem um perfil oficial no Facebook.

A cantora Fafá de Belém, a jornalista Míriam Leitão e a consultora de moda Costanza Pascolato estão entre as avós famosas que já deram depoimento para o portal, que tem ainda resenhas de livros, dicas de passeio, galerias de fotos e depoimentos de netos.

“As pessoas podem participar, podem se expressar da forma que achar melhor. Pode ser foto, canção, história do avô ou neto. A experiência de uma pessoa ajuda outra.”

Novos padrões. A experiência em produção de conteúdo é uma aliada desse casal de avós que escrevem para pessoas que estão vivendo as mesmas experiências, mas que, assim como eles, são muito diferentes dos padrões de avós do passado. “Eles não são velhinhos também, estão com saúde. Os netos rejuvenescem e os avós ficam estimulados a ter pique para acompanhá-los. Eles querem viver com os netos”, explica o jornalista Jorge Luiz de Souza, de 64 anos. Ele e Elisabete estão casados há 25 anos e, juntos, têm cinco filhos.

Além de tirar dúvidas dos avós, o casal também tem como objetivo facilitar a relação familiar, acabando com os mitos de que os avós estragam os netos, por exemplo. “Os netos vão crescendo e vão tendo problemas com os pais, principalmente na adolescência. Os avós têm um papel importante. Eles podem dar uma contribuição”, diz Souza.

Elisabete afirma que outro papel do site é tentar estimular o bom relacionamento entre pais, filhos, avós e netos. “Essa rede de relacionamentos de família ajuda a formar o indivíduo. Queremos celebrar essa relação de família, que é importante e pode ser estabilizadora.”