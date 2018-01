Casal de americanos é preso sob acusação de pedofilia no RS

Um casal de americanos foi preso na manhã desta terça-feira, 11, sob a acusação de pedofilia no Rio Grande do Sul. Eles foram detidos em um operação da Polícia Civil e do Departamento Estadual da Criança e Adolescente do Estado. Outras duas pessoas também foram presas na operação, que busca envolvidos na prática de pedofilia e tráfico de menores na cidade de Taquara, no interior do Estado. Frederick Calvin Louberdack, 63 anos, e Barbara Anne, de 64 anos, viviam no país desde 2003 e faziam trabalho social com crianças da região, segundo informações do delegado Juliano Brasil Ferreira. Também foram presos André Ricardo Lisboa e Clecy Machado Jaeger. A operação começou por volta das 6 horas, quando os policiais saíram de Porto Alegre em direção ao interior do Estado. Segundo o delegado, o casal é suspeito de enviar dois meninos para os Estados Unidos. Outro garoto teria sido adotado pelo casal. Foram apreendidos quatro computadores e uma filmadora. Seis menores, possíveis vítimas do esquema, foram levados para o Departamento Estadual da Criança e do Adolescente e seriam ouvidos por policiais e psicólogos.