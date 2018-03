Casal de idosos é atacado por pitbull na Baixada Fluminense Nélio Martins de Oliveira, 74 anos, e Judithe Francisca de Lima Oliveira, 75 anos, ficaram gravemente feridos após serem atacados por um cão da raça pitbull na manhã deste domingo em Nilópolis, na Baixada Fluminense. O casal foi internado no Hospital Municipal Juscelino Kubitschek e não corre risco de morte. Já o animal foi morto a pauladas por moradores revoltados. O dono do cão, um vizinho do casal, conhecido por Carlos Alberto, de aproximadamente 40 anos, não foi encontrado por policiais da 57ª delegacia de Nilópolis até o início da tarde. Ele será indiciado pelos crimes de lesão corporal e omissão de guarda de animais domésticos. Depois de conseguir fugir, o pitbull atacou primeiro Judithe, que ia para a igreja com o marido. O animal a mordeu nas pernas e, desesperado com o ataque a sua mulher, Oliveira se atracou com o cachorro. Terminou sendo mordido nas pernas, braços e rosto. "Tinha que fazer alguma coisa. Ele estava mordendo ela. É um absurdo. Mas tivemos sorte", disse Oliveira, ao ser medicado no hospital. Oliveira e Judithe foram o terceiro caso de ataque do cão a moradores do local, que já havia ferido duas pessoas em 2006. Este fato aumentou a revolta dos vizinhos que prenderam o cachorro e o mataram a pauladas.