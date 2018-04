Casal de idosos é preso transportando cocaína no Aeroporto Tom Jobim

SÃO PAULO - Um casal de idosos foi preso, na tarde de terça-feira, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio, transportando cocaína. A dupla tentava embarcar em um voo da companhia aérea Air France com destino à Europa.

A prisão do casal brasileiro, ambos com mais de 70 anos, aconteceu por volta das 16 horas. A droga em pó estava localizada em fundo falso no interior da mala e disfarçada entre camisas engomadas. Os presos responderão por crime de tráfico internacional de drogas e de associação para o tráfico, com penas que podem ultrapassar 15 anos.