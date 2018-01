Casal de italianos detido com 21 kg de cocaína em Cumbica Um casal de italianos foi detido, às 19h40 de ontem, quando tentava embarcar em um vôo da Alitália, com destino à cidade de Milão, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, na grande São Paulo. Com Latifo Olurunbunmi Gallinelli, italiano de origem nigeriana, e Monia Agostinelli, 25, foram encontrados 21,8 kg de cocaína escondidos nas telas de oito pinturas em acrílico pelo casal transportadas. Agentes da Força-tarefa desconfiaram do casal, que estava atrasado para o vôo das 20h05 e apresentava muito nervosismo. Os italianos estão detidos na Polícia Federal em Cumbica e podem pegar até 15 anos de prisão, com o acréscimo de 1/3 deste tempo pelo crime ser de tráfico internacional.