Casal de namorados é morto em frente de casa na zona norte Stefany Siqueira Lira, de 15 anos, e o namorado, Thiago Henrique Aparecido da Silva, de 20 anos, foram assassinados, por volta das 23h30 de domingo, quando conversavam quase em frente à casa da menina, na zona norte de São Paulo. Segundo a polícia, os autores do crime passaram de moto em frente ao casal e atiraram. A possibilidade dos disparos terem sido feitos por integrantes de um grupo de extermínio será investigada. O crime foi testemunhado por José Wilson Souza Viana, de 23 anos, que ainda correu, mas foi alcançado na Rua Francisco Franco Machado. Baleado pelos motoqueiros, Wilson acabou morrendo quando era atendido no Pronto-Socorro do Hospital Municipal Vereador José Storopolli, na Vila Maria. Os assassinos seguiam foragidos até a madrugada desta segunda-feira, 5. Esta foi a oitava chacina de 2007 na capital e na Grande São Paulo, várias delas na zona norte da capital, contabilizando 31 mortos até o momento.